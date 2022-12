Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Umwelt Nabu und Nationalpark legen Rechtsstreit um Totholz bei Von dpa | 01.12.2022, 13:17 Uhr

Der Naturschutzbund Sachsen-Anhalt (Nabu) und der Nationalpark Harz legen ihren Rechtsstreit um den Umgang mit Totholz zumindest vorläufig bei. Beide Parteien berichteten am Donnerstag über einen Vergleich. „Das noch anhängige Verfahren beim Verwaltungsgericht Magdeburg wird übereinstimmend für erledigt erklärt“, hieß es in einer Nabu-Mitteilung. Nationalparkleiter Roland Pietsch erklärte: „Wir haben uns von Anfang an um eine einvernehmliche Lösung mit dem Verband bemüht. Es freut uns, dass dieser unseren Vorschlag jetzt aufgegriffen und angenommen hat.“