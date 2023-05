Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Diepholz Mutter soll zweijähriges Kind getötet haben Von dpa | 17.05.2023, 20:40 Uhr

Eine Mutter soll ihr zwei Jahre altes Kind in Twistringen (Landkreis Diepholz) getötet haben. Davon gehe man nach ersten Erkenntnissen aus, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Am Nachmittag seien Rettungsdienst und Polizei zu einem Notfall gerufen worden, bei dem sie ein lebloses Kind und dessen 38 Jahre alte Mutter vorgefunden hätten. Der Notarzt habe nur noch den Tod des Kindes feststellen können.