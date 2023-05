Gerichtsmikrofone Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Hildesheim Mutter soll 17-jährigen Sohn getötet haben: Urteil erwartet Von dpa | 31.05.2023, 03:03 Uhr

Im Prozess gegen eine wegen heimtückischen Mordes angeklagte Mutter, die ihren behinderten 17-jährigen Sohn getötet haben soll, wird heute (11.00 Uhr) das Urteil erwartet. Das kündigte das Landgericht Hildesheim an. Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer drei Jahre Gefängnis wegen Mordes. Die Verteidigung sah dagegen das Mordmerkmal der Heimtücke nicht als erfüllt an und beantragte wegen Totschlags eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Zu Prozessbeginn hatte die 53-Jährige zugegeben, ihren Sohn getötet zu haben: „Ich wusste nicht mehr weiter“, sagte sie.