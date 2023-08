Bremen Mutmaßliches Mitglied syrischer Miliz verhaftet Von dpa | 03.08.2023, 15:40 Uhr | Update vor 42 Min. Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wegen des dringenden Verdachts von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen hat die Bundesanwaltschaft ein mutmaßliches Mitglied einer syrischen regimezugehörigen Miliz festnehmen lassen. Der Mann kam am Donnerstag in Untersuchungshaft, wie die oberste Anklagebehörde Deutschlands in Karlsruhe mitteilte. Sie wirft ihm unter anderem Folter und Versklavung vor. Beamte des Bundeskriminalamts hatten den Syrer am Mittwoch in Bremen verhaftet.