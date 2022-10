Notruf Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down Schaumburg Mutmaßliches Drogenlabor: Feuerwehr rückt an Von dpa | 14.10.2022, 17:13 Uhr

Nach dem Fund eines mutmaßlichen Drogenlabors in Rinteln im Landkreis Schaumburg hat die Polizei die Feuerwehr wegen möglichem Gefahrgut alarmiert. Die Beamten hatten die Einsatzkräfte gerufen, da es aus dem Abfluss eines Waschbeckens rauschte und zischte, wie ein Sprecher der Kreisfeuerwehr Schaumburg am Freitag mitteilte. Um die Lage zu erkunden, wurden neben Feuerwehren aus dem Stadtgebiet auch die Kreisfeuerwehr alarmiert. Insgesamt waren 73 Einsatzkräfte am Donnerstagvormittag im Einsatz.