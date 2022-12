Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Braunschweig Mutmaßlicher Täter nach Angriff auf Mädchen gefasst Von dpa | 20.12.2022, 13:44 Uhr

Nach dem sexuellen Missbrauch eines zehnjährigen Mädchens in Braunschweig sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der 26-jährige Mann sei bereits am Wochenende festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann aus Burundi am Montag der Haftrichterin beim Amtsgericht vorgeführt, die die Untersuchungshaft anordnete.