Gerichtsbank Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Kinderdorf in Lüneburg Mutmaßlicher sexueller Missbrauch: Prozess beginnt Ende Juni Von dpa | 19.06.2023, 12:19 Uhr

Nach Bekanntwerden des Missbrauchs in einem Kinderdorf beginnt vor der großen Jugendkammer des Landgerichts Lüneburg am 30. Juni (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen 63-Jährigen. Dem Erzieher wird sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen, sexueller Missbrauch von Kindern und schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen, hieß es in einer Mitteilung des Gerichts am Montag. Angeklagt sind 116 Straftaten zum Nachteil von sechs Jungen im Alter von 7 bis 13 Jahren aus dem Zeitraum 1999 bis 2021. Der Angeklagte soll die Taten im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit in einer stationären Kinder- und Jugendeinrichtung im Landkreis Lüneburg verübt haben.