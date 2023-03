Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Nienburg Mutmaßlicher Mord vor mehr als 50 Jahren: Polizeisuche Von dpa | 31.03.2023, 11:40 Uhr

Mehr als 50 Jahre nach dem Verschwinden eines 15-jährigen Mädchens aus Nienburg an der Weser hat die Polizei tagelang ein knapp neun Hektar großes Areal mit Spezialhunden abgesucht. Die Suche in Nienburg sei jedoch ohne Erfolg geblieben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Die Hunde aus Kroatien, die selbst nach Jahrzehnten noch menschliche Überreste im Erdreich aufspüren können, waren von Montag bis Mittwoch im Einsatz.