Braunschweig Mutmaßlicher Messerangriff: Schüler schwer verletzt Von dpa | 06.03.2023, 13:07 Uhr

Ein 15-Jähriger soll in Braunschweig mit einem Messer attackiert worden sein. Er wurde am Samstag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte.