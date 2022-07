Nachdem die Polizisten das schwarze Laken öffneten, konnte ein Gewaltverbrechen ausgeschlossen werden. FOTO: Polizei up-down up-down Verhüllte Silikonpuppe im Wasser Mutmaßlicher Leichenfund in Lemwerder entpuppt sich als harmlos Von Eyke Swarovsky | 27.07.2022, 15:21 Uhr

Ein mutmaßlicher Leichenfund hat am Mittwochmorgen einen großen Einsatz für Polizei und Feuerwehr in Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) ausgelöst. Nachdem die Einsatzkräfte vom Schlimmsten ausgehen mussten, konnten sie am Ende lachen.