Hannover Mutmaßlicher Dealer gefasst und Vermögen beschlagnahmt Von dpa | 16.03.2023, 12:17 Uhr

Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei in Hannover einen mutmaßlichen Drogenhändler gefasst und Vermögen im Wert von rund 400.000 Euro beschlagnahmt. Der 40-jährige Hannoveraner stehe im Verdacht, in den Jahren 2020 und 2021 rund 660 Kilogramm Marihuana und drei Kilogramm Amphetamine verkauft zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Hannover am Donnerstag mit. Am Dienstag waren die Wohnung des 40-Jährigen im Stadtteil Vahrenwald sowie Geschäftsräume in Bothfeld durchsucht worden.