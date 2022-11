Prozess um Armbrustschützen Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Prozess Mutmaßlicher Armbrustschütze bestreitet Tötungsabsicht Von dpa | 10.11.2022, 11:50 Uhr

Im Prozess um eine Gewalttat an einem Bremerhavener Gymnasium hat der 21-jährige Angeklagte am Donnerstag eine Tötungsabsicht bestritten. Schwerbewaffnet und mit „Kampfklamotten“ habe er in seiner ehemaligen Schule ein Bedrohungsszenario aufbauen wollen, heißt es in einer von seinem Verteidiger vorgetragenen Erklärung vor dem Landgericht Bremen. Ziel sei ein „Suicide by cop“ gewesen, also ein Todesschuss aus der Waffe eines Polizisten. Zum Zeitpunkt der Tat habe er unter sozialer Phobie und Depressionen gelitten.