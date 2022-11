Diebe fahren mit Auto in Schaufenster von Juwelier Foto: René Priebe/dpa up-down up-down Mannheim Mutmaßliche Schmuckdiebe nach Blitzeinbruch in U-Haft Von dpa | 05.11.2022, 18:53 Uhr

Nach dem Blitzeinbruch mit einem Auto in ein Mannheimer Juweliergeschäft sind zwei der drei Tatverdächtigen in Untersuchungshaft gekommen. Der Dritte werde wegen gesundheitlicher Probleme erst später einem Haftrichter vorgeführt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover am Samstag. Diese ist zuständig, weil die 26, 34 und 35 Jahre alten Männer auch in der niedersächsischen Landeshauptstadt Schmuckgeschäfte überfallen haben sollen.