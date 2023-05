Bundespolizei Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Festnahme Mutmaßliche Schleuser festgenommen Von dpa | 17.05.2023, 17:01 Uhr

In Niedersachsen hat die Bundespolizei drei mutmaßliche Schleuser festgenommen, die mehr als 100 Ausländer illegal nach Deutschland gebracht haben sollen. Diese stammten überwiegend aus Osteuropa. Die Haftbefehle in einem beim Landgericht Halle anhängigen Verfahren gegen die 52 Jahre alte Frau und zwei 44 und 45 Jahre alte Männer wurden am Mittwoch vollstreckt, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei. Rund 90 Beamte seien in Garbsen, Molbergen und Syke zum Einsatz gekommen.