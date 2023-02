Geldautomat in Melle gesprengt Foto: Torsten Albrecht/Torben Kipp/Nor up-down up-down Melle Mutmaßliche Geldautomaten-Sprenger in U-Haft Von dpa | 24.02.2023, 12:11 Uhr

Die drei nach einer Geldautomaten-Sprengung in Melle festgenommenen Männer sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Ihnen wird das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen, wie die Osnabrücker Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Ob womöglich Körperverletzung hinzukomme, sei noch nicht geklärt - ein Polizist war bei einer späteren Festnahme verletzt worden.