Verden Mutmaßliche Einschusslöcher an Parteibüro der Grünen Von dpa | 21.08.2023, 14:04 Uhr

Auf ein Parteibüro der Grünen in Verden ist mutmaßlich mit einer Luftdruckwaffe geschossen worden. „Das sind aber nur oberflächliche Beschädigungen, kein Durchschuss“, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Ein Mitarbeiter hatte am Freitag den Schaden an den Fensterscheiben entdeckt. Die Polizei hält nach eigenen Angaben einen politisch motivierten Anschlag für unwahrscheinlich. In den vergangenen Wochen habe es schon drei oder vier ähnliche Vorfälle an ganz unterschiedlichen Gebäuden gegeben. Der Zentrale Kriminaldienst sucht nun nach der Waffe und ermittelt, wer hinter den Taten steckt.