Amtsgericht Osnabrück Mutmaßliche Einbrecherbande in Untersuchungshaft Von dpa | 24.06.2023, 15:36 Uhr

Eine Einbrecherbande soll Pflanzenschutzmittel in Agrarmärkten in ganz Deutschland gestohlen und weiterverkauft haben. Die drei Männer im Alter von 26 bis 33 Jahren seien am Samstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Osnabrück vorgeführt worden, teilte die Polizei mit. Dieser habe Untersuchungshaft für alle drei Beschuldigten angeordnet. Die Verdächtigen wurden auf drei niedersächsische Gefängnisse verteilt.