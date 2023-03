Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Braunschweig Mutmaßlich rechter Anschlag auf Haus von Journalisten Von dpa | 29.03.2023, 15:46 Uhr

Unbekannte haben das Wohnhaus eines Journalisten in Braunschweig mit einem Schriftzug in roter Farbe beschmiert. Der Spruch sei inhaltlich der rechten Szene zuzuordnen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zudem seien ein Teelicht aufgestellt und rohes Fleisch in den Briefkasten geworfen worden. Der Staatsschutz habe Ermittlungen unter anderem wegen Sachbeschädigung aufgenommen.