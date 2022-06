Ostfriesische Pullstockweltmeisterschaft. Foto: Lars Klemmer/dpa FOTO: Lars Klemmer Bunde Mutige Ostfriesen beweisen sich bei Pullstock-WM Von dpa | 12.06.2022, 17:33 Uhr

Einen drei bis vier Meter langen, stabilen Stab, dazu Schwung, Kraft und eine ordentliche Portion Mut - mehr braucht es nicht, um in Ostfriesland meterbreite Wassergräben zu überwinden. Was einst ein praktisches Mittel war, um mit trockenen Füßen von einer Wiese zur nächsten zu kommen, ist heute im Nordwesten Niedersachsens ein Kultsport. Beim traditionellen Pfingstmarkt in Ditzumerverlaat im Rheiderland (Landkreis Leer) haben besonders sportliche Ostfriesen am Sonntag ihr Können bei der Weltmeisterschaft im sogenannten Pullstockspringen bewiesen.