Moschee in Niedersachsen Foto: Eman Helal/dpa/Symbolbild Ermittlungen Muslimischer Verband beobachtet wachsende Islamfeindlichkeit Von dpa | 23.11.2022, 06:58 Uhr

In Hannover wurden beschädigte Grabtafeln in der Nähe des muslimischen Gräberfeldes auf dem Friedhof Stöcken entdeckt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, Muslime sind besorgt.