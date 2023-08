Feste Musikfest Bremen bietet bis 9. September über 40 Konzerte Von dpa | 19.08.2023, 09:35 Uhr | Update vor 37 Min. Musikfest Bremen Foto: OHB/OHB SE/obs/Archivbild up-down up-down

Das Musikfest Bremen wartet bis zum 9. September mit 42 Konzerten auf Bühnen in der Hansestadt, in Bremerhaven und in Niedersachsens Nordwesten auf. Am Samstagabend startet der Konzertreigen unter dem Titel „Eine große Nachtmusik“ in zehn Spielstätten rund um den illuminierten Marktplatz. Zu den erwarteten Interpreten zählen das Budapest Festival Orchestra, der Tölzer Knabenchor sowie Ina Forsman und Band, wie die Veranstalter mitteilten.