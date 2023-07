Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Hannover Musiker soll drei Menschen vergiftet haben: „undenkbar“ Von dpa | 24.07.2023, 10:25 Uhr | Update vor 23 Min.

Ein Musiker des Schleswig-Holsteinischen Symphonieorchesters hat den Vorwurf des versuchten Mordes an seiner Mutter vor Gericht als „unvorstellbar“ zurückgewiesen. „Das ist völlig undenkbar und unvorstellbar für mich“, sagte der 62-Jährige am Montag am Landgericht Hannover in seiner Aussage. Er leide darunter, seine 93 Jahre alte Mutter in ihrer „wahrscheinlich letzten Lebensphase“ nicht begleiten zu können. Seine Mutter sei für ihn ein „emotionaler Haltepunkt“ gewesen, er habe ein gutes und positives Verhältnis zu ihr. Zu Prozessbeginn hatte er bereits bestritten, dass er seine Mutter und zwei Kollegen mit Rattengift töten wollte.