Landgericht Hannover Musiker soll drei Menschen vergiftet haben: Prozessbeginn Von dpa | 10.07.2023, 01:46 Uhr

Ein Musiker des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters muss sich von Montag (9.00 Uhr) an wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes an drei Menschen vor Gericht verantworten. Der 62 Jahre alte Deutsche soll im vergangenen September in einem Seniorenheim in Hannover Rattengift in Lebensmittel seiner 93 Jahre alten Mutter gemischt haben. Einige Tage später soll er laut Anklage zwei Orchesterkollegen - einem Mann und einer Frau - auf einer Konzertreise einen Knoblauchdip mit dem Gift gereicht haben. Die Opfer sollen den Angaben des Landgerichts Hannover zufolge Blutgerinnungsstörungen erlitten haben, an denen sie hätten sterben können. Zu einem möglichen Motiv hatte die Staatsanwaltschaft keine Angaben gemacht. Der Angeklagte habe sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert.