Musik mit Ausblick: Watt en Schlick Festival beginnt Von dpa | 27.07.2023, 17:35 Uhr

Vor ausverkaufter Wattenmeer-Kulisse werden an diesem Wochenende rund 6000 Musikfans beim Watt en Schlick Festival am Strand von Dangast in Friesland erwartet. Eröffnet werden soll das Festival am heutigen Freitagnachmittag (14.00 Uhr) mit dem Auftritt der Brass-Band Moop Mama x Älice. Wie schon in den Vorjahren gibt es auch bei der mittlerweile 10. Ausgabe des kleinen Festivals wieder fünf Bühnen, auf denen Konzerte, Lesungen und Filme geboten werden, wie eine Festivalsprecherin sagte.