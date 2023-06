Sonderausstellung «Cold Case - Tod eines Legionärs» Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Ausstellung Museum zeigt 2000 Jahre alten römischen Schienenpanzer Von dpa | 08.06.2023, 14:20 Uhr

Das Varusschlacht-Museum in Kalkriese bei Osnabrück stellt in einer Sonderausstellung einen Sensationsfund in den Mittelpunkt. Zu sehen ist ein 2018 bei Ausgrabungen gefundener römischer Schienenpanzer - den nach Museumsangaben bislang ältesten und weltweit einzig erhaltenen. Das Museum beschäftigt sich mit der historischen Varusschlacht zwischen Römern und Germanen im Jahr neun nach Christus.