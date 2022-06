Eine Büste von Takatahara ist im Ausstellungsbereich «Perspektiven» zu sehen. Foto: Swen Pförtner/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung FOTO: Swen Pförtner Neueröffnung Museum in Göttingen gibt Einblicke in Arbeit von Forschern Von dpa | 03.06.2022, 08:01 Uhr

Das neue Wissenschaftsmuseum Forum Wissen öffnet am Pfingstsamstag in Göttingen erstmals für Besucher. Anhand von über 1500 Ausstellungsstücken aus den Sammlungen der Universität Göttingen erfahren Interessierte vor allem, wie Forschung in verschiedenen Fachrichtungen funktioniert.