Museum am Schölerberg präsentiert neue Dauerausstellung Von dpa | 26.04.2023, 12:17 Uhr

Nach Jahren des Umbaus und einer nahezu kompletten Erneuerung öffnet das Osnabrücker Naturkundemuseum am Schölerberg wieder für Besucher und zeigt die neue Dauerausstellung. Nach Planungszeit, Aufwand und finanziellen Mitteln handelt es sich um das mit Abstand größte Projekt in der Geschichte des Hauses, wie das Museum am Mittwoch mitteilte. Rund 6 Millionen Euro sind demnach in den Umbau und die Schau geflossen, die ab Samstag (29.4.) auf einer Fläche von mehr als 1800 Quadratmetern zu sehen sein wird.