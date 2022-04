Blaulicht FOTO: Lino Mirgeler Region Hannover Müllwagen fährt in Graben: Zwei Schwerverletzte Von dpa | 04.04.2022, 19:40 Uhr | Update vor 30 Min.

Bei einem Müllwagen-Unfall in Wennigsen bei Hannover sind am Montagvormittag drei Menschen teils schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 63 Jahre alte Fahrer wegen einer Krankheit die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Müllwagen stieß gegen einen Baum an der linken Straßenseite, fuhr zunächst aber weiter. Danach kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, rammte einen weiteren Baum und stürzte schließlich in einen Graben.