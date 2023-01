Fraktionssitzungen der Bundestags-Parteien Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Verteidigungsministerium Mützenich: Pistorius kann sich schnell ins Amt einarbeiten Von dpa | 17.01.2023, 16:28 Uhr

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat sich zuversichtlich gezeigt, dass der künftige Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) schnell in seinem neuen Amt ankommen wird. „Er ist in der Lage, sich auch schnell in dieses Fach einzuarbeiten, deswegen wollen wir ihm jetzt auch die Möglichkeit geben, dass er das jetzt in den nächsten Stunden und Tagen intensiv tut“, sagte Mützenich am Dienstag in Berlin. Bereits am Freitag findet auf einem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein ein internationales Treffen von Verteidigungsministern zur weiteren militärischen Unterstützung der Ukraine statt.