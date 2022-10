Müllfahrzeuge spüren in Ostfriesland Funklöcher auf Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Landkreis Leer Müllfahrzeuge spüren in Ostfriesland Funklöcher auf Von dpa | 30.10.2022, 09:48 Uhr

Funklöcher besonders in ländlichen Regionen sind für viele Mobilfunknutzer ein Ärgernis. In Ostfriesland will der Landkreis Leer diese Orte mit wenig Empfang nun mithilfe von Müllwagen aufspüren. Dazu werden die Fahrzeuge mit einer besonderen Technik ausgestattet.