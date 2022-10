Die Länderchefs stehen für ein Gruppenbild vor Beginn der Ministerpräsidentenkonferenz auf einer Treppe vom Schloss Herrenhausen in Hannover. Niedersachsen hat am 1. Oktober dieses Jahres den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz übernommen. Vorne in der Mitte steht der Gastgeber, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Foto: Michael Matthey/dpa