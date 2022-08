Sportflugzeug stürzt in Wohngebäude Foto: Christian Gossmann/dpa up-down up-down Hildesheim Motorsegler stürzt in Häuser: Bewohner mit Glück im Unglück Von dpa | 27.08.2022, 16:46 Uhr

Ein 79 Jahre alter Pilot kreist mit seinem Segelflugzeug über einem Dorf in Südniedersachsen. Plötzlich verliert der Flieger an Höhe und kracht in zwei Gebäude. Die Obduktion des getöteten Piloten könnte Hinweise auf die Absturzursache geben.