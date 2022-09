Krankenwagen Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Flugsport Motorsegler-Absturz: Hinweise auf Herzversagen beim Piloten Von dpa | 07.09.2022, 09:51 Uhr

Ein Herzversagen des Piloten könnte die Ursache des Motorsegler-Absturzes in Südniedersachsen gewesen sein. Das habe die Obduktion der Leiche ergeben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim am Mittwoch. Darüber hatte zunächst die „Hildesheimer Allgemeine Zeitung“ berichtet. Das Segelflugzeug war vor zehn Tagen abgestürzt und in zwei Häuser in dem Ort Lübbrechtsen gekracht. Verletzt wurde niemand, weil die Bewohner zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause waren.