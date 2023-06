Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfälle Motorrollerfahrer bei Unfall tödlich verletzt Von dpa | 30.06.2023, 17:59 Uhr

Ein Motorrollerfahrer ist am Freitag bei einem Zusammenstoß seines Fahrzeugs mit einem Auto in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ums Leben gekommen. Der 59 Jahre alte Mann habe vermutlich an einer Kreuzung ein herannahendes Auto übersehen, teilte die Polizei mit. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der 59-Jährige noch am Unfallort. Die 57 Jahre alte Fahrerin des Autos wurde leicht verletzt.