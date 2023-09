Grafschaft Bentheim Motorräder im Wert von mehr als 100.000 Euro gestohlen Von dpa | 02.09.2023, 11:05 Uhr | Update vor 23 Min. Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Diebe haben aus einer Werkstatt im Landkreis Grafschaft Bentheim sieben Motorräder und einen Transporter im Wert von mehr als 100.000 Euro gestohlen. Die Täter waren in der Nacht zum Freitag in Uelsen in eine Werkstatt eingebrochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort entwendeten sie außer den Fahrzeugen auch Werkzeug, ein Diagnosegerät sowie ein Laptop. Unter anderem mit einem auf dem Firmengelände abgestellten Transporter schafften sie vermutlich Motorräder und Diebesgut fort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.