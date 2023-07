Rettungswagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Hildesheim Motorradfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto schwerverletzt Von dpa | 30.07.2023, 09:26 Uhr | Update vor 23 Min.

Eine Motorradfahrerin ist am Samstag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Die 34-Jährige kollidierte auf dem Weinberg von Nette in Richtung Söder mit einem entgegenkommenden Auto, das in einer Kurve ins Schleudern geraten war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die schwerverletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.