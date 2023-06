Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Motorradfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt Von dpa | 14.06.2023, 07:19 Uhr

Eine Motorradfahrerin hat bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Wilhelmshaven schwere Verletzungen erlitten. Die 17-Jährige fuhr seitlich gegen das Auto eines 90-Jährigen, der sie bei seinem Wendemanöver auf der Straße mutmaßlich übersehen hatte, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Der Unfall hatte sich demnach am Dienstagabend ereignet. Die Motorradfahrerin stürzte über das Auto auf die Fahrbahn und musste daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht. Gegen den 90-Jährigen wurden Ermittlungen eingeleitet. Seine Fahrerlaubnis wurde zudem sichergestellt. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt.