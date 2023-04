Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Hessisch Oldendorf Motorradfahrer verursacht zwei Unfälle: Verletzt in Klinik Von dpa | 19.04.2023, 09:11 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Hessisch Oldendorf schwer verletzt worden. Auf der Landesstraße 433 im Landkreis Hameln-Pyrmont kam der 22-Jährige am Dienstagabend in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Nach Zeugenberichten überschlug sich das Krad mehrere Male, der Mann blieb schwer verletzt am Fahrbahnrand liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.