Unfall Motorradfahrer stürzt nach Kollision mit Möwe Von dpa | 17.07.2023, 13:07 Uhr

Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einer Möwe in Bremerhaven gestürzt. Der 43-Jährige war im Überseehafengebiet unterwegs, als plötzlich eine Möwe auf ihn zuflog, wie die Polizei am Montag mitteilte. Trotz einer eingeleiteten Bremsung kollidierte das Tier bei dem Vorfall am Samstag mit dem Hinterrad des Fahrzeugs. Der Fahrer geriet ins Rutschen und stürzte mit seiner Maschine. Der Mann blieb unverletzt. Die Möwe konnten die Einsatzkräfte der Polizei am Unfallort nicht mehr finden.