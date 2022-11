Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Verden Motorradfahrer stirbt nach Verkehrsunfall Von dpa | 03.11.2022, 12:44 Uhr

Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall im Landkreis Verden gestorben. Der 60 Jahre alte Mann stieß am Morgen beim Überholen mehrerer Fahrzeuge mit einem ausscherenden Auto zusammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Unfall ereignete sich den Angaben nach auf der Landstraße 160 in der Gemeinde Kirchrinteln.