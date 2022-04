ARCHIV - Fahrzeuge stehen nach einem Unfall auf der Straße. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Sauer Verkehr Motorradfahrer stirbt bei Unfall mit Postwagen in Diepholz Von dpa | 23.04.2022, 09:36 Uhr

Beim Zusammenstoß mit einem Postwagen ist ein Motorradfahrer am Freitag in Diepholz ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, übersah der 53-jährige Fahrer des Postfahrzeuges beim Abbiegen den entgegenkommenden 39-jährigen Motorradfahrer. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Eine Ärztin, die zufällig am Unfallort war, versuchte laut Polizei, den Verletzten zu reanimieren, doch dieser starb am Unfallort. Die Bundesstraße 51 wurde für mehrere Stunden gesperrt. Der Gesamtschaden liegt bei rund 25.000 Euro.