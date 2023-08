Landkreis Aurich Motorradfahrer stirbt bei Unfall Von dpa | 07.08.2023, 17:57 Uhr | Update vor 6 Min. Absperrband Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 64 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland (Landkreis Aurich) gestorben. Ein 74 Jahre alter Autofahrer übersah den Mann am Sonntagnachmittag offenbar beim Abbiegen und es kam zum Zusammenstoß, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer des Leichtkraftrads verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle, der Autofahrer blieb unverletzt.