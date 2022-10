Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Osnabrück Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Auto Von dpa | 30.10.2022, 12:29 Uhr

Ein Motorradfahrer ist in Bissendorf im Landkreis Osnabrück mit seiner Maschine frontal in ein entgegenkommendes Auto geprallt und dabei gestorben. Der 50-Jährige sei mit seinem Motorrad aus ungeklärten Ursachen in einer S-Kurve in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 51-Jährigen. Der Motorradfahrer starb trotz Rettungsversuche noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin wurde schwer verletzt, ihr 54 Jahre alter Beifahrer leicht. Beide kamen am Samstagnachmittag in ein Krankenhaus.