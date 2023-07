Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Hildesheim Motorradfahrer prallt gegen Metallzaun und stirbt Von dpa | 02.07.2023, 08:14 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Hildesheim ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 21-Jährige habe nach ersten Erkenntnissen in der Gemeinde Holle in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verloren, sei dann gestürzt und gegen einen Metallzaun geprallt, teilte die Polizei am späten Samstagabend mit. Der Mann starb demnach noch am Samstagnachmittag an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache.