Rehlingen Motorradfahrer prallt gegen Lastwagen und stirbt Von dpa | 09.10.2023, 12:20 Uhr | Update vor 22 Min.

Ein Motorradfahrer ist gegen einen entgegenkommenden Lastwagen gefahren und gestorben. Der 59 Jahre alte Biker geriet am Montagmorgen auf der B209 in Rehlingen nahe Bispingen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.