Notfall Motorradfahrer nach Unfall bei Hildesheim in Lebensgefahr Von dpa | 07.06.2022, 09:28 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall hat sich ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Der 24-Jährige kam am späten Montagabend in einer langgezogenen Kurve einer Landstraße in der Gemeinde Diekholzen (Kreis Hildesheim) von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Unfallursache war zunächst unklar.