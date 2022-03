Blaulicht FOTO: David Inderlied Wolfenbüttel Motorradfahrer mit Tempo 181 auf Landstraße erwischt Von dpa | 15.03.2022, 08:44 Uhr | Update vor 30 Min.

Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ist der Polizei zwischen Dahlum und Wobeck im Landkreis Wolfenbüttel mit Tempo 181 ins Netz gegangen - bei erlaubten 100 Stundenkilometern. Bei der Messung am späten Samstagnachmittag stach der 23-Jährige „negativ hervor“, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eigentlich habe er mit Freunden eine Motorradfahrt machen und dann Essen gehen wollen, nun erwarten ihn ein Bußgeld von 700 Euro, 3 Monate Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg. Die Polizei warnte, zu schnelles Fahren sei eine der Hauptursachen für Unfälle, bei so schneller Fahrt sei die Wahrscheinlichkeit des Überlebens bei einem Unfall gering.