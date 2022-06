ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner Aurich Motorradfahrer bei Zusammenprall mit Reh tödlich verletzt Von dpa | 14.06.2022, 05:31 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Wildunfall in Hagermarsch (Landkreis Aurich) ums Leben gekommen. Die Maschine des 19-Jährigen war am Montagabend mit einem Reh auf der Straße zusammengeprallt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.