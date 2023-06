Rettungswage Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Friesland Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt Von dpa | 22.06.2023, 08:30 Uhr

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend von der Straße abgekommen und lebensgefährlich verletzt worden. Er sei mit zwei weiteren Motorradfahrern auf einer Landstraße in Varel (Landkreis Friesland) gefahren und habe am Ausgang einer S-Kurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verloren, wie die Polizei Wilhelmshaven am Donnerstag mitteilte. Dann sei er von der Straße abgekommen, gegen ein Verkehrsschild geprallt und in einem Graben liegen geblieben, wobei er lebensgefährlich verletzt wurde. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.