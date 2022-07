ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Unfall Motorrad überholt: Zusammenstoß mit zwei Schwerverletzten Von dpa | 17.07.2022, 15:52 Uhr

Bei einem missglückten Überholversuch in Wiefelstede (Landkreis Ammerland) sind ein 20-jähriger Motorradfahrer und seine 18-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden. Der junge Fahrer wollte am Samstag in einer Rechtskurve einen Lastwagen überholen und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Trotz eines Ausweichmanövers der 60 Jahre alten Autofahrerin ließ sich eine Berührung der beiden Fahrzeuge nicht mehr vermeiden. Daraufhin verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine.